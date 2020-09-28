برا وبحرا وجوا.. لقطات مثيرة من مناورات "القوقاز"

نشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تضم أبرز اللقطات التي تم ثوثيقها لعمليات التدريبات القتالية في إطار مناورات "قوقاز-2020".

ومن أبرز ما تم توثيقه خلال المناورات المذكورة كانت عمليات إطلاق الصواريخ من منظومات "إس-400" الدفاعية البعيدة المدى، وإطلاق صواريخ من منظومات "إسكندر-إم" الروسية الحديثة.

كما عرضت لقطات من التدريبات التي أجرتها فرق عسكرية تابعة لقوات المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي في ميدان "برودبوي" العسكري بمنطقة فولغوغراد، حيث استخدمت هذه الفرق دبابات T-90A ومدافع Msta-S وراجمات Tornado-G الصاروخية لتدمير مواقع العدو الافتراضي وآلياته ومرابض نيرانه.

ومن أبرز ما شهدته المناورات أيضا كانت تدريبات سلاح الجو الروسي على تدمير الأهداف المعادية الافتراضية بواسطة المروحيات العسكرية وقاذفات "سو-25" و"سو-30"، إضافة لعمليات التدريب على إطلاق أسراب من الدرونات من نوع Forpost و Orlan-10 و Eleron-3، وعمليات تدمير الأهداف الجوية المعادية بمنظومات "بانتسير"، وعمليات الإنزال الجوي للسيطرة على ميادين القتال.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر إطلاق غواصة "كولبينو" لصاروخ مجنح من نوع "كاليبر" في مياه البحر الأسود في إطار المناورات المذكورة أيضا، ومقاطع تظهرعمليات التدريب التي نفذتها زوارق إيفانوفيتس وR-60 تابعة لأسطول البحر الأسود، والتي وجهت فيها ضربات صاروخية للأهداف المعادية في عرض البحر بالاشتراك مع الطيران الحربي.

وجرت مناورات "قوقاز-2020" في الفترة ما بين 21 و26 سبتمبر الجاري في العديد من المناطق وميادين التدريب العسكرية الروسية، وعلى أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية وفي البحر الأسود وبحر قزوين، بإشراف رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف.

المصدر: سلاح روسيا