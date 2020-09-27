أمير سعودي ينشر فيديو لاحتراق سيارة ويحذر من خطر الهواتف الجوالة

نشر الأمير السعودي، مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، مقطع فيديو لاحتراق سيارة بسبب هاتف جوال، حذر فيه من خطر الهواتف أثناء شحنها وتحميل التوصيلات الكهربائية أكثر من طاقتها.

علينا الحذر الشديد من الجولات وشواحنها * وخصوص التوصيلات الكهربائيه وتحميلها أكثر من طاقتها * او ترك الهواتف وامثالها على الشحن اثناء الليل وغفلة أهل البيت * فكثير من حوادث الحريق والاختناق مؤخرا كانت بسببها * فالمؤمن كيس فطن(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ) pic.twitter.com/LTxY1xbkTn — مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز (@MISHALALSAUD19) September 26, 2020

وقال الأمير مشعل في تغريدة على "تويتر": "علينا الحذر الشديد من الجوالات وشواحنها، وخصوص التوصيلات الكهربائيه وتحميلها أكثر من طاقتها، أو ترك الهواتف وأمثالها على الشحن أثناء الليل وغفلة أهل البيت".

وأشار إلى أن كثيرا من حوادث الحرائق والاختناق مؤخرا كانت بسببها، قائلا إن "المؤمن كيس فطن"، واستشهد بآية قرآنية نصها: "يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ".

المصدر: تويتر