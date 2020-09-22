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كشف سر سائل غامض في مقبرة صينية قديمة

العلوم والتكنولوجيا

كشف سر سائل غامض في مقبرة صينية قديمة
Xinhua
ابريق برونزي
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كشف علماء صينيون سر السائل الغامض الذي عثر عليه في إبريق برونزي خلال عمليات الحفر في مقبرة عمرها ألفا سنة.

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وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إلى أن نتائج الدراسة التي أجراها العلماء، أظهرت أن السائل الموجود في الإبريق البرونزي، مشروب علاجي يحتوي على الكحول. ووفقا للخبراءـ كان هذا المشروب يستخدم في وقف نزيف الدم وتخفيف الالتهابات.

وتضيف الوكالة، يستمر الخبراء بدراسة هذا السائل، من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الخامات التي صنع منها هذا المشروب وطريقة تحضيره.

وتجدر الإشارة، إلى أن علماء الآثار اكتشفوا هذه المقبرة القديمة خلال عمليات إعادة بناء أحد الأحياء الفقيرة في مدينة سانمنشيا بمحافظة خنان في شهر مايو 2020.

المصدر: نوفوستي

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