روسيا تختبر سفينة صاروخية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء الاختبارات البحرية لسفينة صاروخية جديدة تابعة للأسطول البحري في جيش البلاد.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن "سفينة Graivoron الصاروخية التابعة لأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي، والتي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي رقم 21631 (بويان-إم)، قد نزلت مؤخرا إلى البحر مع طاقمها لإجراء اختبارات المصنع البحرية".

وأضاف البيان "تشمل خطة الاختبارات التحقق من عمل وحدات الطاقة في السفينة وآليات وأنظمة التوجيه فيها، إضافة لاختبار منظومات الاتصالات ومعدات الملاحة وغيرها، وقدرات السفينة على الإبحار".

وبعد الانتهاء من الاختبارات المذكورة سيقوم الخبراء بالتعاون مع طاقم السفينة للتحقق من سلامة كافة أجزائها ومعداتها، ليتم تحضيرها لمرحلة جديدة من الاختبارات الحكومية.

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وتنتمي هذه السفينة إلى أسرة سفن "بويان-إم" التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 21631 ، لتكون سفينة صاروخية بطول 74 مترا، وعرض 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 850 طنا.

ويمكن لهذه السفن حمل طواقم يصل عدد أفرادها إلى 52 شخصا، والعمل لمدة 10 أيام دون التزود بالمؤن والوقود، والإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا