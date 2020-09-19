الأسطول الشمالي في الجيش الروسي يحصل على عشرات السفن والغواصات هذا العام

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الأسطول الشمالي في جيش البلاد سيحصل على عشرات السفن والقطع الحربية العام الجاري.

وحول الموضوع قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: "الأسطول الشمالي في الجيش الروسي سيحصل على 179 قطعة عسكرية هذا العام بما فيها سفن وغواصات ومركبات بحرية جديدة".

وأضاف "لقد تم تزويد الأسطول بغواصة الأمير فلاديمير النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، وفرقاطة الأدميرال كاساتونوف الصاروخية أيضا، إضافة إلى سفينة النقل الكبيرة أكاديميك باشين، وسفينة الأبحاث البحرية الحديثة نيكولاي سكوسيروف".

وأشار شويغو إلى "أن الأسطول الشمالي في الجيش له دور مهم في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ويضمن سلامة الأساطيل في مناطق بحر الشمال، ويساهم في دراسة المناطق هناك".

وتنتمي غواصة К-549 "الأمير فلاديمير" إلى غواصات الجيل الرابع الحديثة، وطورتها روسيا في إطار المشروع 955 Borey، لتكون غواصة نووية استراتيجية قادرة على إطلاق صواريخ "بولافا" الباليستية النووية البعيدة المدى.

أما سفينة "الأدميرال كاساتونوف" فهي سفينة صاروخية يبلغ طولها 135 مترا، وعرضها 16 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5400 طن، ولها القدرة على حمل طاقم مكون من 170 شخصا، والإبحار لمسافات تصل إلى 4500 ميل، وتنفيذ مهمات تستمر لشهر تقريبا.

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وتم تسليحها بصواريخ "كاليبر" المجنحة وصواريخ "أونيكس"، إضافة إلى مدافع من عيار 130 ملم، ومنظومات "ريدوت" الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، ومنظومات "باكيت" المضادة للأهداف البحرية، ومنظومات "بلاش" المدفعية والصاروخية ، وجهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PL.

المصدر: زفيزدا