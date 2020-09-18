انتهاء اختبار مروحية بحرية حديثة في روسيا بنجاح

اجتازت مروحية " كا – 52 كا" كل الاختبارات وتعتبر جاهزة لإنتاجها على دفعات . وليست هناك أية ملاحظات بشأنها من جانب وزارة الدفاع الروسية .

أعلن ذلك كبير المصممين في مصنع المروحيات "ميل، كاموف" سيرغي ميخييف في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وقال إن المروحية التي اختتمت اختباراتها ستخدم في السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية وسيتم تكييف كل مروحية بحرية حسب ظروف السفينة بعينها.

وأشار كبير المصممين إلى أن مروحية "كا- 52 كا" ستشارك في اختبارات سيجريها طاقم كل فرقاطة أو طراد أو حاملة مروحيات عند بدء خدمتها في الأساطيل الروسية البحرية، إذ أن كل سفينة لها خصوصيات فيما يتعلق بشكل جسمها وإزاحتها وقدرتها على الإبحار.

يذكر أن "كا - 52 كا"(التمساح البحري) تم تزويدها بأجهزة تصويب بصرية إلكترونية جديدة تمكّن طيار المروحية من التعرف على الأهداف المحلقة بعيدا واستهدافها وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى نحوها. أما مدفع المروحية فارتفعت دقة رمايته بفضل تزويده بجهاز رقمي.

كما تم تزويد المروحية برادار شبكي جديد. أما شفرات المراوح فتم تزويدها بأجهزة تسخين مقاومة للتجمد، ما يسمح باستخدام "التمساح" في منطقة القطب الشمالي.

المصدر: تاس