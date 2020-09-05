صحيفة أمريكية تقيّم مواصفات مميزة لحاملتي المروحيات الروسيتين

ستصبح حاملتا المروحيات الروسيتان" إيفان روغوف" و" ميتروفان موسكالينكو" الجاري بناؤهما حاليا في القرم أكثر السفن فاعلية من حيث تعدد مهامهما.

وتحمل السفينتان عددا من المروحيات بالإضافة إلى الأسلحة والأجهزة الحديثة التي نصبت فيها.

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توصلت إلى هذا الاستنتاج مجلة Military Watch Magazin الأمريكية بعد تحليل المعلومات المتاحة. وقالت إن كل سفينة تحمل 12 – 18 مروحية حربية وفقا لأبعادها وأشكالها.

وبإمكانهما إجراء عمليات الإنزال البحري ومكافحة السفن والغواصات الحربية للعدو وتنفيذ عمليات الإنقاذ. كما يمكن استخدامهما كمستشفى عائم.

وتعد مروحية "كا-52" ( التمساح) قوة ضاربة رئيسة للسفينتين. وقد تم توريد تلك المروحيات إلى مصر لتحملها حاملتا المروحيات المصرية فرنسية الصنع. وتم تزويد المروحية بصواريخ "خا – 31" المضادة للسفن والمحلقة بسرعة 3 ماخ (نحو 3.5 ألف كيلومتر في الساعة) والقادرة على تدمير الهدف على مسافة 300 كيلومتر، مع العلم أنها تنقل حمولة مفيدة يزيد وزنها عما هو عليه في المروحية الأمريكية Ah-64 Apache المنافسة لها.

وتصلح تلك المروحية كذلك لتوجيه ضربات إلى الأهداف البرية.

ويمكن أن تحمل حاملة المروحيات الروسية كذلك مروحيات "كا – 31" و" كا – 27". وتقوم أولهما بأداء مهمة الدورية الرادارية. وتستخدم بنجاح في حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" الروسية وحاملات الطائرات الهندية والصينية.

أما مروحية "مي – 27" فيمكن استخدامها لمكافحة الغواصات.

وأشارت المجلة إلى أن حاملتي المروحيات الروسيتين ستتسلم كذلك درونات ستقوم بأداء مهام الاستطلاع والرصد ومهمة توجيه ضربات جوية إلى العدو بصواريخ وقنابل.

المصدر: سلاح روسيا