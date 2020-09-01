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أول رحلة جوية للرادار الطائر البحري الصيني

العلوم والتكنولوجيا

أول رحلة جوية للرادار الطائر البحري الصيني
World of Weapon / youtube.com
صورة أرشيفية
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قامت الطائرة البحرية الصينية للإنذار الراداري المبكر من طراز KJ-600 بأول رحلة جوية لها.

وقالت صحيفة Military Watch الأمريكية إنه يمكن القول إن الولايات المتحدة قد فقدت احتكارها في هذا المجال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرادار الطائر الصيني يشبه من حيث مظهره الخارجي طائرة الاستطلاع الأمريكية E-2 Hawkeye وبلغ طوله 25 مترا وعرضه 18 مترا. أما جناحاه فصارا قابلين للطي ويستطيع الهبوط على متن حاملة الطائرات. ويمكن أن تهبط الطائرة كذلك على مدرج قصير.

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وتم تزويد الطائرة الصينية بهوائي شبكي من شأنه اكتشاف الطائرات الشبحية الأمريكية مثل "إف – 22" و"إف -35" .

يذكر أن الصين تبني في الوقت الراهن حاملتي الطائرات الجديدتين اللتين يمكن أن تحملا طائرات ثقيلة ، بما فيها الرادار الطائر. أما حاملتا الطائرات"شاولينغ"  و"لياونين" اللتان قد دخلتا الخدمة في البحرية الصينية  فتستخدمان المروحيات البحرية لغرض الاستطلاع الجوي.

ومن الواضح أن الرادار الطائر KJ-600 أسرع منها ويمتلك أجهزة الكشف القوية. أما مدى عمله فيزيد عن 1250 كيلومترا.

المصدر: سلاح روسيا

 

 

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