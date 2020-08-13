كوريا الجنوبية تكشف عن رادار جوي قادر على تعقب 1000 طائرة في وقت واحد

كشفت كوريا الجنوبية عن رادار محلي الصنع بمقدوره تعقب ألف هدف جوي في آن واحد، وسينصب الرادار في المقاتلة الكورية متعددة المهام من الجيل الخامس.

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وبدأت شركة Hanwha Systems الكورية الجنوبية بالتعاون مع وكالة التطور الدفاعي في تصميم الرادار الحديث منذ عام 2016. وقال المسؤولون الكوريون الجنوبيون إن الرادار سيخضع أولا للاختبارات الأرضية، ثم سيتم نصبه في مقاتلة KF-X الكورية الحديثة حيث سيختبر جوا.

وأعلن المسؤولون عن قدرة الرادار على تعقب ألف هدف جوي في وقت واحد دون أن يذكروا أي تفاصيل أخرى عنه.

وفيما يتعلق بمقاتلة KF-X متعددة المهام قالت مجلة "بوبوليارنايا ميخانبكا" الروسية إن شركة KAI الكورية الجنوبية سبق لها أن استعرضت هيكلها الذي تم تجميعه جزئيا. ويفترض أن يطلق نموذجان من الطائرة ليكون أحدهما إحادي الكراسي ويكون ثانيهما ثنائي الكراسي. وتبلغ سرعتها 1.9 ماخ ( نحو 2300 كيلومتر في الساعة) وهي تحمل 10 صواريخ أو قنابل.

ويتوقع أن ينتهي العمل على تصميم وتصنيع الطائرة بحلول عام 2026. كما يتوقع أن يشتري الجيش الكوري الجنوبي 120 طائرة من هذا النوع من شأنها أن تحل محل طائرات F-4 Phantom II وF-5 Freedom Fighter الأمريكية القديمة في سلاح الجو الكوري الجنوبي.

المصدر: سلاح روسيا