فيديو مذهل لمبارزة بين "قاتل الدبابات" ودبابة "تي - 90 إم"

نشر البرنامج التلفزيوني"فوينايا بريومكا" التابع لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية على موقعه الإلكتروني فيديو رائعا.

وأظهر الفيديو مبارزة فريدة من نوعها دارت بين عربة دعم الدبابات ( "ترمبناتور"أو "قاتل الدبابات") ودبابة "تي – 90 إم (بروريف) الروسيتين.

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واستهدف كل من المدرعتين هدفا خاصا بها حيث استخدمت "ترميناتور" صاروخ "آتاكا" فوق الصوتي. أما دبابة "تي- 90" فاستخدمت صاروخ "إنوار" المضاد للدبابات.

وجرت المبارزة في ميدان التدريب "نيجني تاغيل" التابع لشركة "أورال فاغون زافود" المصنعة للمدرعتين.

وأطلقت كلا المدرعتين النيران في وقت واحد.

جدير بالذكر أن المطر الغزير هطل قبل انطلاق المبارزة مباشرة وستر الهدفين اللذين لعبت دورهما دبابتان قديمتان.

وأسفرت المبارزة عن إصابة الهدفين بطلقة واحدة. إلا أن "ترميناتور" ( قاتل الدبابات) أصابت هدفها قبل أن أصابت دبابة "تي – 90" هدفها.

يذكر أن تصميم عربة دعم الدبابات "ترميناتور" بدأ في مطلع التسعينيات. تم الكشف عن أول نموذج لها في "منتدى الجيش – "2015". وبدأت العربة خدمتها في الجيش الروسي بعد تجربتها في سوريا عام 2017.

وتم تسليحها بمدفعين أوتوماتيكيين عيار 30 ملم، الرشاش عيار 7.62 ملم، منظومة "آتاكا" المضادة للدبابات والمزودة بنظام الليزر للتوجيه، قاذفي القنابل والمنظومة الأوتوماتيكية لقيادة النيران.

المصدر: سلاح روسيا