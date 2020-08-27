خبراء:"تي – 90 إم" أهم مدرعة معروضة في منتدى "الجيش – 2020"

يعتبر الخبراء أن دبابتي "تي – 90 إم" و"تي – 14" ( أرماتا) ستشكلان أساسا لسلاح الدبابات الروسي.

وتعد "تي – 90 إم" نموذجا مطورا لدبابة "تي – 90 إم إس" القابلة للتصدير إلى بلدان أخرى. ويتم عرض كليهما في جناح شركة "أورال فاغون زافود" في منتدى"الجيش – 2020".

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ولديهما سمات مشتركة كثيرة، لكن "تي – 90 إم" تم تكييفها على الظروف الروسية ومتطلبات القوات البرية الروسية. كما تم تزويدها بأجهزة الحماية من الجيل الجديد.

أما محركها من طراز "في – 92 إس2 إف" الذي ينتج قوة 1130 حصانا فيسمح بالتسارع حتى سرعة 70 كيلومترا في الساعة في الطريق المعبدة والسير إلى مسافة 550 كيلومترا دون أن تتزود بالوقود.

ويسمح النظام الحديث لقيادة النيران الذي يضم جهازي التصويب الرئيسي والاحتياطي وأجهزة الرؤية الليلية والجهاز البانوراني للقائد يسمح بالاستخدام الفعال للمدفع المطور عيار 125 ملم والرشاش المزدوج. أما رشاش عيار 12.7 ملم من طراز "كورد " المتحكم فيه عن بعد فيدمر الأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا