صحيفة أمريكية تقيّم مواصفات "سو- 30" المطورة

نشرت مجلة Military Watch الأمريكية مقالا يسلط الضوء على مواصفات مقاتلة "سو- 30" الروسية المطورة وصنفتها كطائرة جيل 4++.

وقالت إن المقاتلة المطورة ستزود بمحرك يمكن التحكم بقوة دفعه وأشارت إلى أنه من طراز "آل – 41 إف 1 سي" يستخدمه سلاح الجو الروسي طيلة 6 أعوام في مقاتلات "سو – 35 . وأعادت إلى الأذهان أن كلا المقاتلتين ( سو- 30 وسو- 35) تم تصميمهما على أساس مقاتلة "سو- 27" ( فلانكر) ولاتختلفان عنها أبعادا بل تتفوقان عليها ببعض المواصفات الهامة.

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وقالت الصحيفة إن كل المقاتلات من أسرة "سوخوي" باستثناء قاذفة "سو-34" الثقيلة تستخدم محرك "آل – 41" الذي لا يزيد من مدى تحليقها فحسب بل ويمنحها قدرة أكبر على المناورة وقوة الدفع غير المسبوقة.

ومن ناحية أخرى فإن استخدام محرك واحد في بضع طائرات تقلل إلى حد بعيد النفقات اللازمة للصيانة التقنية.

وذكرت الصحيفة أن مقاتلة "سو- 30" تعتبر من أكثر الطائرات الحربية طلبا في الدول الشريكة لروسيا. وتقترح روسيا الآن عليها نموذجا مطورا لـ"سو-30 " أو تطوير المقاتلات من هذا النوع التي تستخدم في سلاح الجو لكل بلد.

وقد أعلن سلاح الجو الهندي عن نيته تطوير مقاتلاته من طراز "سو – 30" روسية الصنع.

المصدر: سلاح روسيا