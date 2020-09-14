لقطات تظهر سان فرانسيسكو "مثل المريخ" في "مشهد مروع" بسبب حرائق كاليفورنيا

بدت كاليفورنيا "مثل المريخ" حيث تستمر الحرائق في تدمير الولاية، ما يلقي بظلال برتقالية على المدن الكبرى.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية لوكالة ناسا أن 1.5 مليون فدان، أي ما يقرب من 2343 ميل مربع، قد تعرضت لحرائق الغابات هذا الموسم.

لكن الصور من الأرض تظهر الدمار الهائل لحرائق الغابات. والتقط سكان سان فرانسيسكو صورة توضح كيف يمكن أن تبدو المدينة إذا كانت على سطح المريخ.

Mars like Orange sky

Taken by scott boyd on September 9, 2020 @ San Francisco, Ca.



Woke up this morning in San Francisco, my home, to a Mars like orange sky that has persisted throughout the day. Ironically Mars is making a close approached to earth in it’s orbit around the Sun. pic.twitter.com/zww7KQ1Nwv — mizuho kai (@mizuho73700856) September 9, 2020

وتمتلئ السماء بالألوان البرتقالية والحمراء، مع الضباب الكثيف الذي يحجب ضوء الشمس.

والتقطت ميلا زينكوفا صورا للولاية وبدت كأن المريخ في سان فرانسيسكو، قائلة: "كان الجو مخيفا ومروعا. كانت السماء برتقالية، وكانت مظلمة جدا لدرجة أن أضواء الشوارع كانت مضاءة في منتصف النهار. وشعرت كما لو أن سان فرانسيسكو بأكملها قد انتقلت إلى المريخ".

وقال سكوت بويد، وهو ساكن آخر من سان فرانسيسكو، لموقع Space Weather: "استيقظت هذا الصباح على سماء برتقالية تشبه المريخ استمرت طوال اليوم .. دخان كثيف مقترن بطبقة ضباب كثيفة مجتمعة لتكوين لون برتقالي عديم الملامح غطى المدينة بجانب الخليج".

وتحولت السماء إلى اللون البرتقالي والأحمر أثناء الحرائق الكبيرة حيث يحجب الدخان الكثيف أطوال موجات لونية قصيرة مثل الأصفر والأزرق والأخضر، بينما لا يزال بإمكان الألوان ذات الطول الموجي الأطول، مثل الأحمر والبرتقالي، اختراقه.

ووفقا لوكالة ناسا، كانت حرائق الغابات هذا العام هائلة بشكل مذهل، حيث اشتعل 20 حريقا كبيرا ومجمعا في جميع أنحاء كاليفورنيا في أوائل سبتمبر.

المصدر: إكسبرس