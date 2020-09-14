روبوت الهيكل الخارجي الجديد يزيد قوة المستخدم بـ 20 مرة (فيديو)

تعهدت شركة Sarcos Robotics المنتجة للهياكل الخارجية، بطرح روبوتات هياكل خارجية جديدة في الأسواق مطلع السنة المقبلة، تزيد من قوة المستخدم بمقدار 20 مرة.



وتعتزم الشركة إنفاق الاستثمارات المالية البالغة 40 مليون دولار أمريكي التي جمعتها مؤخرا، على الهيكل الخارجي Guardian XO.

ووفقا لمبتكري هذا الهيكل، سيكون هذا أول هيكل يغطي جسم المستخدم بالكامل، ويسمح له بالعمل عدة ساعات دون الحاجة إلى شحنه، وعندما تفرغ البطارية يمكن استبدالها في مكان العمل مباشرة دون الحاجة للتوقف عن العمل.

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والمهمة الرئيسية لروبوت الهيكل الخارجي Guardian XO، هي تسهيل عملية رفع الأثقال، حيث يزيد قوة المستخدم بمقدار 20 مرة. أي كيس الأسمنت بوزن 50 كلغم، يمكن لعامل البناء رفعه بسهولة كما يرفع حجر وزنه 2.5 كلغم.

ويؤكد المنتجون، أان هذا الهيكل الخارجي يكرر حركات الإنسان في الوقت الفعلي دون إبطاء، ويسمح بالقيام بمختلف الحركات، حيث له 24 درجة من الحرية. وعلاوة على هذا يمكن للمستخدم ارتداء الهيكل أو خلعه خلال 30 ثانية فقط.

ومن المنتظر، أن يساعد هذا الهيكل على رفع إنتاجية العمل أولا، وثانيا، يحمي الإنسان من الإصابات عند رفع الأشياء الثقيلة. وسوف يكون ضروريا جدا في الأماكن التي لا يمكن استبدال الإنسان بالروبوت، لأن الإنسان يقوم أحيانا بأعمال معقدة جدا، وهذا الهيكل يجمع عمليا، بين ذكاء الإنسان وخفة حركته مع قوة الروبوت الخارقة.

المصدر: فيستي. رو