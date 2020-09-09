المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي تستعرض "دبابات طائرة"

تستعرض طواقم الدبابات التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي مناورة مذهلة تدعى "تحليق الدبابات".

وذلك أثناء العيد التفاعلي بعنوان "يوم رجال الدبابات في منطقة الأورال" الذي سيجري في 12 سبتمبر بميدان التدريب "سفيردلوفسكي، في منطقة الأورال الروسية.

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وتقضي المناورة باستعراض إمكانات طواقم دبابات "تي – 72 بي 3 إم" المطورة حيث تتسارع 3 دبابات أولا، ثم تقفز من المنصة ( منصة الوثب) وتطلق النيران في وقت واحد أثناء التحليق .

وقد شهد ميدان التدريب "سفيردلوفسكي" اليوم أول بروفة للمناورة غير المسبوقة شاركت فيها طواقم دبابات "تي – 72 بي 3 إم" المطورة التابعة لكتيبة الدبابات في فرقة الدبابات للمنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي.

وأسندت مناورة "الدبابات الطائرة" مروحيات "مي – 8" و"مي-24" التابعة للمنطقة العسكرية.

يذكر أن قائد المنطقة العسكرية الوسطي في الجيش الروسي الفريق أول، ألكسندر لابين، كان قد أعلن في وقت سابق أن يوم رجال الدبابات سيجري في إطار الحملة الوطنية العسكرية التي يمكن أن يشارك فيها سكان مدينة يكاترينبورغ وضيوفها.

جدير بالذكر أن عيد "يوم رجال الدبابات" تم استحداثه عام 1946 في الاتحاد السوفيتي. ويجري منذ ذلك الحين كل عام، يوم الأحد الثاني لشهر سبتمبر. وقد جرى العيد الأول في إطار العرض العسكري الذي أقامته عام 1946 فرقة الدبابات "كانتيميروفسكايا" في الساحة الحمراء بموسكو.

المصدر: RT