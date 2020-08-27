وزارة الدفاع الروسية: سنجعل من "أوخوتنيك" مقاتلة اعتراضية ضاربة بعيدة المدى

قررت وزارة الدفاع الروسية استخدام المركبة الجوية المسيرة الثقيلة "أوخوتنيك" في اعتراض الأهداف الجوية بعيدة المدى.

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وفي تصريح على هامش فعاليات معرض "الجيش – 2020"، قال مصدر في الصناعات الجوية: "وفقا لمفهوم الاستخدام الذي اقترحته الوزارة، سيتم نشر أوخوتنيك بأسلحة بعيدة المدى على بعد عدة آلاف من الكيلومترات لاعتراض طائرات العدو، أي أنها ستهاجم الأهداف الجوية حتى قبل اقترابها من منطقة الدفاع الجوي".

وأشار المصدر إلى أن رحلات "أوخوتنيك" ستجري بالتنسيق المتزامن مع مواقع السيطرة الأرضية، ومع مقاتلات الجيل الخامس "سو – 57" "المأهولة، وعبر الأقمار الصناعية.

وأكد المصدر أن "أوخوتنيك"، ستتمكن بفضل الذكاء الاصطناعي من أداء مهام قتالية بشكل ذاتي، مضيفا: "من المفترض أن هذه الطائرة المسيرة ستكون لديها منظومة عمل مستقلة تماما، وستكون قادرة على البحث بشكل مستقل عن أنواع معينة من الأهداف والإبلاغ عنها والهجوم".

يذكر أن المركبة الطائرة المسيرة الثقيلة "أوخوتنيك"، جرى تطويرها من قبل مكتب تصميم "سوخوي"، وفق مخطط "الجناح الطائر"، وباستخدام تقنية التخفي.

ويصل وزن الطائرة المسيرة "أوخوتنيك" عند الإقلاع إلى 20 طنا، فيما تبلغ أقصى سرعة طيران لها حوالي 1000 كم/ساعة.

المصدر: تاس