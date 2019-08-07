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أول شبح روسي بلا طيار.. أول تحليق لـ"الصياد" الضارب "أوخوتنيك"

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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأول تحليق لطائرة "أوخوتنيك" "الصياد" الثقيلة المسيّرة، استغرق أكثر من 20 دقيقة نفذت خلالها عددا من الطلعات على ارتفاع 600 متر قبل أن تهبط بنجاح.

وتحمل "الصياد" أجهزة رصد ليزرية وبصرية وأجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، كما ستزود برادارات متطورة شبيهة بما لدى مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57".

وصنعت الطائرة بلا ذيل ضمن تصميم ما يسمى "الجناح الطائر"، باستخدام مواد وطلاءات خاصة تجعلها غير مرئية عمليا لأدوات الكشف الراداري.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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