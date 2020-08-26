نسخة غير مأهولة لـ"أرماتا" تدهش محللا عسكريا أمريكيا

استطاع مصممو النسخة المأهولة من دبابة "أرماتا" الروسية حل مشكلة تواجهها أية مدرعة متحكم فيها عن بعد.

صرح بذلك المحلل السياسي والعسكري الأمريكي، بيتر سوتشيو، في حديث أدلى به لصحيفة National Interest الأمريكية وذلك بعد أن خضعت النسخة غير المأهولة من دبابة "تي - 14" ( أرماتا) للاختبارات.

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يرى المحلل أن مصممي الدبابة حلوا مشكلة توفر المعلومات عن الأوضاع خارج الدبابة عن طريق وتركيب كاميرات الفيديو عريضة الزوايا في محيط الدبابة، ما يسمح للطاقم برصد ما يحدث حولها بمجال 360 درجة.

وهناك ميزة ابتكارية أخرى في الدبابة، حسب المحلل، وهي وجود برج مدرع غير مأهول فيها. ويضم البرج مدفع عيار 125 ملم أوتوماتيكي التعمير والمتحكم فيه عن بعد من طراز "2آ82-1إم".

ولفت المحلل إلى قدرة الدبابة غير المأهولة على السير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة، ما يجعلها أكثر قابلية للمناورة مقارنة بدبابة "إم-1 أبرامز" الأمريكية.

وأشار المحلل إلى أن الدبابة غير المأهولة تستطيع خوض عمليات الاستطلاع والمشاركة في التعرف على الأهداف وتصحيح نيران المدافع ومنصات الصواريخ "أرض – جو" وحتى دبابات "تي – 90".

يذكر أن "تي – 14" هي دبابة وحيدة من الجيل الثالث تستخدم لخوض القتال بالالتماس المباشر مع العدو ودعم هجوم وحدات المشاة الميكانيكية وتدمير المنشآت المحصنة والقوة البشرية المستورة وغير المستورة.

المصدر: سلاح روسيا