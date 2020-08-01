شركة "روستيخ" الروسية تزيد من القوة الضاربة للدبابات الروسية

أعلن ناطق باسم شركة "روستيخ" الحكومية الروسية أن شركته اعتزمت زيادة القوة الضاربة للدبابات الروسية.

وقد حصلت الشركة على شهادة براءة الاختراع لجهاز من شأنه زيادة القوة الضاربة للدبابات الروسية إلى حد بعيد.

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والمقصود بالأمر هو رفع القوة الخارقة لقذائف مدافعها. وقال الخبراء في مركز الأجهزة الدقيقة والعلماء في جامعة "تولا" الحكومية الذين صمموا الجهاز إنه يمكن أن يستخدم كذلك رفع فاعلية المدافع غير التابعة للدبابات .

وأضاف كبير المهندسين في شركة "روستيخ"، أليكسي شيو أن الجهاز عبارة عن محور طويل موضوع داخل كبسولة مسرعة.

ويسمح هذا التصميم بتمديد رأس القذيفة وتعزيز متانتها، الأمر الذي يزيد من قوة القذيفة خارقة الدروع. ومن مميزات تلك التكنولوجيا ثمنها المنخفض، ما لا يؤدي إلى رفع سعر الرؤوس القتالية للذخائر.

ويرى المحللون أن دبابات " تي – 14" (أرماتا) و" "تي – 99" (برؤوريتيت) ستكون أول دبابات تتزود بالجهاز.

المصدر: سلاح روسيا