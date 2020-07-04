روسيا تختبر دبابة مسيرة دون طاقم

قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، إنه تم تنفيذ اختبارات أولية لعمل الدبابة على منصة أرماتا الثقيلة، من دون وجود طاقم فيها.

في عام 2016، قال ألكسندر شيفتشينكو، الرئيس السابق للمديرية العامة للقوات المدرعة بوزارة الدفاع الروسية، إنه سيتم إنتاج نماذج روبوتية (دون طواقم) من الدبابة الروسية الحديثة تي-14 أرماتا، مع حلول عام 2018.

وعلى هامش فعاليات منتدى "الجيش 2018"، وقعت وزارة الدفاع الروسية مع شركة "أورال فاغون زافود"، على عقد حول شراء 132 مركبة قتالية من طراز تي-14 و تي-15 على منصة أرماتا.

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ووفقا لما أفاد به نائب وزير الدفاع الروسي حينذاك أليكسي كريفوروتشكو، سيتم إنجاز العقد بالكامل قبل نهاية عام 2021.

تي 14 - الدبابة الوحيدة في العالم من الجيل الثالث بعد الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي