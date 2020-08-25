خبير روسي يتحدث عن مهام درون "غروم" الضارب

ستستخدم طائرة "غروم" الضاربة من دون طيار التي كشف عنها لأول مرة منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني كدرون إسناد لمقاتلتي "سو- 35" و"سو- 57" الحربيتين الروسيتين.

أعلن ذلك مدير عام شركة "كرونشتات" الروسية المصنعة لدرون "غروم" الضارب"، نيقولاي دولجينكوف.

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وأوضح أن الدرون الروسي الجديد الذي يمكن أن يطلع عليه الجمهور في منتدى الجيش يزن 7 أطنان وبمقدوره أن ينقل حمولة مفيدة حتى 500 كيلوغرام.

وحسب، دولجينكوف، فإن الدرون الجديد يدخل سربا واحدا إلى جانب مقاتلات مثل "سو-35" و"سو-57" للجيل الخامس. وتنحصر مهمته الرئيسة في إبقاء طياري الطائرات المأهولة على قيد الحياة.

وقال:" سيدمر درون "غروم" الدفاعات الجوية للعدو وسينفذ غيرها من المهام القتالية ويعفي الطائرات الحربية المأهولة من أن تتكبد خسائر عند تنفيذها مهامها، بما في ذلك خسائر بشرية.

وأشار مدير عام شركة "كرونشتات" إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواجه اليوم حاجة ماسة بالدرونات الضاربة من هذا النوع.

المصدر: سلاح روسيا