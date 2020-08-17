ماذا سيحدث للأرض إذا انقرض البشر؟

توجد واحدة من أشهر بقايا حضارة المايا في أعماق الغابات المطيرة في غواتيمالا: قلعة عمرها 2000 عام تحولت إلى أطلال تسمى "تيكال".

وعندما تجول المعد والصحفي، آلان وايزمان، في المنطقة المحيطة، اكتشف أمرا رائعا على طول الطريق، قائلا: "أنت تمشي عبر هذه الغابة المطيرة الكثيفة حقا، وفوق التلال. وعلماء الآثار يشرحون لك أن ما تمشي عليه بالفعل هو أهرامات ومدن لم يُنقّب عنها بعد".

وبمعنى آخر، نحن نعرف مواقع مثل "تيكال"، لأن البشر بذلوا جهودا كبيرة للتنقيب عن بقاياهم واستعادتها. وفي هذه الأثناء، ما تزال أطلال أخرى لا حصر لها مخفية تحت الغابة والأرض. وقال وايزمان لـ "لايف ساينس": "إنه أمر مثير للدهشة مدى السرعة التي يمكن أن تدفننا بها الطبيعة".

ويتيح هذا المشهد من الغابة المطيرة لمحة عما يمكن أن يبدو عليه كوكبنا، إذا اختفى البشر ببساطة من الوجود.

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وفي الآونة الأخيرة، كانت هذه الفكرة وثيقة الصلة بجائحة "كوفيد-19" العالمية، التي أبقت الناس في منازلهم، وشجعت الحيوانات على العودة إلى بيئاتنا الحضرية الأكثر هدوءا - ما أعطانا إحساسا بما قد تبدو عليه الحياة إذا اختفى البشر من الحياة.

وأمضى ايزمان، الذي كتب "العالم دوننا" (كتب توماس دن، 2007)، عدة سنوات في مقابلة الخبراء والتحقيق بشكل منهجي في هذا السؤال: ماذا سيحدث لكوكبنا - لمدننا، لصناعاتنا، للطبيعة - إذا اختفى البشر؟.

هناك العديد من النظريات المتطورة لما يمكن أن يدفع البشرية إلى الانقراض، ومن غير المرجح أن نختفي جميعا في لحظة. ومع ذلك، قال وايزمان إن تخيل استئصالنا المفاجئ والكامل من الكوكب - ربما عن طريق فيروس خاص بالبشر لم يُكتشف بعد - هو أقوى طريقة لاستكشاف ما يمكن أن يحدث إذا غادر البشر الكوكب.

وفي بحث وايزمان نفسه، نقله هذا السؤال أولا إلى المدن، حيث ستظهر بعض التغييرات الأكثر دراماتيكية، وذلك بفضل النقص المفاجئ في الصيانة البشرية. وعلم وايزمان خلال بحثه أنه من دون وجود أشخاص لتشغيل المضخات، التي تحول هطول الأمطار وارتفاع المياه الجوفية، فإن قطارات الأنفاق في المدن الضخمة المترامية الأطراف، مثل لندن ونيويورك، ستغرق في غضون ساعات من اختفائنا.

وفي ظل غياب الإشراف البشري، فإن مواطن الخلل في مصافي النفط والمحطات النووية ستظل بلا رادع، ما يؤدي على الأرجح إلى حرائق هائلة وتفجيرات نووية وتداعيات مدمرة.

وقال وايزمان: "سيكون هناك تدفق للإشعاع إذا اختفينا فجأة. وهذه بطاقة بديلة حقيقية، يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بما سيفعله ذلك". وبالمثل، في أعقاب زوالنا، نترك وراءنا جبالا من النفايات - الكثير منها من البلاستيك، والذي من المحتمل أن يستمر لآلاف السنين، مع تأثيرات على الحياة البرية بدأنا الآن فقط في فهمها.

وفي الوقت نفسه، فإن نفايات البترول التي تتسرب إلى الأرض في المواقع الصناعية والمصانع، يجري تفكييها وإعادة استخدامها بواسطة الميكروبات والنباتات، الأمر الذي قد يستغرق عقودا. ويقول وايزمان إن الملوثات العضوية الثابتة - وهي مواد كيميائية من صنع الإنسان مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، لا يمكن تكسيرها حاليا في الطبيعة - ستستغرق وقتا أطول بكثير.

وقد تكون بعض هذه الملوثات العضوية الثابتة موجودة حتى نهاية الوقت على الأرض. ومع ذلك، مع مرور الوقت، ستُدفن بأمان بعيدا. ولا شك أن الإطلاق السريع والبطيء لجميع النفايات الملوثة التي نتركها وراءنا، سيكون له آثار ضارة على الموائل المحيطة والحياة البرية.

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وأوضح وايزمان أنه بينما يتكشف هذا الإرث الملوث، فإن المياه الجوفية في المدن ستؤدي إلى تآكل الهياكل المعدنية في الشوارع فوق أنظمة النقل الجوفية، وستنهار طرق بأكملها، وتتحول فجأة إلى أنهار وسط المدينة. وخلال فصول الشتاء المتتالية، دون أن يقوم البشر بإزالة الجليد بانتظام، ستتصدع الأرصفة، ما يوفر منافذ جديدة للبذور لتتجذر - تحملها الرياح وتفرزها الطيور التي تحلق فوقها - وتتطور إلى أشجار تستمر في التقسيم التدريجي للأرصفة والطرق. وسيحدث الأمر نفسه للجسور، من دون البشر هناك لإزالة الشتلات التي تتجذر بين المسامير الفولاذية: إلى جانب التدهور العام، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفكيك هذه الهياكل في غضون بضع مئات من السنين.

وسيؤدي تراكم المواد العضوية الجافة، مثل أوراق الشجر والأغصان، إلى توفير العلف المثالي للحرائق التي يشعلها البرق، والتي من شأنها أن تتنقل عبر متاهة المباني والشوارع، ما قد يؤدي إلى تدمير أجزاء كاملة من المدن على الأرض. وستطلق الحرائق الكثير من المواد المتفحمة التي ستسقط في الشوارع، وستكون رائعة لتغذية الحياة البيولوجية. وستتحول الشوارع إلى أراض عشبية صغيرة وغابات تنمو في غضون 500 عام، كما يقول وايزمان.

وقال إنه على مدى مئات السنين، مع تعرض المباني لأضرار بسبب التآكل والحرائق، فإنها ستتحلل. وسيكون أول ما يسقط هو الهياكل الزجاجية والمعدنية الحديثة، التي من شأنها أن تتحطم وتصدأ. وأضاف وايزمان أن "المباني التي ستستمر لأطول فترة هي تلك التي بنيت من الأرض نفسها" - مثل الهياكل الحجرية.

بالنظر إلى ما وراء حدود المدينة، إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي تغطي حاليا نصف الأراضي الصالحة للسكن على الكوكب، سيكون هناك انتعاش سريع للحشرات، حيث يتوقف استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الأخرى مع زوال البشرية. وقال وايزمان: "بمجرد أن تنتعش الحشرات، ستعمل النباتات بشكل أفضل، ثم الطيور".

وستتعافى الموائل المحيطة - المجتمعات النباتية والتربة والمجاري المائية والمحيطات - بغياب التأثير بعيد المدى للمواد الكيميائية على النظم البيئية اليوم.

وكشف الباحثون الذين درسوا تنوع الحيوانات الضخمة - مثل الأسود والفيلة والنمور ووحيد القرن والدببة - في جميع أنحاء الكوكب أن العالم كان غنيا بشكل استثنائي بهذه الأنواع. ولكن هذا تغير عندما بدأ البشر في الانتشار عبر الكوكب، واصطادوا هذه الحيوانات وغزو موائلها.

ومع هجرة البشر من إفريقيا وأوراسيا إلى أجزاء أخرى من العالم، "نرى زيادة ثابتة في معدلات الانقراض بعد وصول البشر"، كما أوضح سورين فوربي، المحاضر في علم البيئة والتطور الكلي في جامعة غوتنبرغ في السويد.

وقال فوربي، إنه بدون انتشار البشر في أركان الأرض البعيدة وتقليص أعداد الحيوانات الضخمة، كان من الممكن أن يكون الكوكب بأكمله متنوعا في هذه الأنواع.

وحتى مع اختفاء البشر فجأة، فسيستغرق الكوكب ملايين السنين للتعافي من الانقراضات الماضية، حسب حسابات فوربي وزملائه. ويقدّرون أن الأمر سيستغرق "ما بين 3 إلى 7 ملايين سنة أو أكثر للعودة إلى خط الأساس قبل الانقراض".

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وقد يصبح الكوكب في نهاية المطاف أكثر رطوبة وتنوعا - ولكن لا يمكننا استبعاد آثار تغير المناخ، الذي يمكن القول إنه أكثر تأثير لا يمحى للبشرية على الكوكب. ويلاحظ وايزمان عدم اليقين المتأصل في عمل تنبؤات مفيدة حول ما سيحدث. وعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك انفجارات في منشآت صناعية، أو رؤوس آبار نفط أو غاز، استمرت في الاحتراق لفترة طويلة بعد رحيلنا جميعا، فسيستمر تصريف كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون المحتجز للحرارة في الغلاف الجوي.

وتلعب محيطاتنا دورا أساسيا في امتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون من الهواء. ولكن ما تزال هناك حدود لمقدار ما يمكن للمحيط أن يستوعبه، دون أن ترتفع درجة حموضة مياهه إلى مستويات غير صحية - ما قد يضر بآلاف الأنواع البحرية.

وكما هو الحال، فإن المستويات الحالية من ثاني أكسيد الكربون في غلافنا الجوي ستستغرق بالفعل آلاف السنين حتى يتم إزالتها بالكامل من الغلاف الجوي. وإذا وصل البحر إلى أعلى مستوى له، وبقيت المزيد من غازات الدفيئة معلقة في الغلاف الجوي، فإن الاحترار المستمر الناتج سيؤدي إلى مزيد من الذوبان. وكل هذا يعني أنه يمكننا أن نفترض بثقة أن تأثيرات تغير المناخ ستستمر لفترة طويلة بعد مغادرتنا.

وأوضح وايزمان، أنه خلال العصر الجوراسي، كان هناك خمسة أضعاف كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كما هي اليوم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في حموضة المحيطات. ومع ذلك، استمرت بعض الأنواع البحرية في التطور وأصبحت جزءا من الكوكب الذي نعرفه الآن. وهو ما يعني أنه في النهاية، على الرغم من الظروف المناخية المتطرفة والخسائر الهائلة، "تجد الطبيعة دائما طريقا للانتعاش".

المصدر: لايف ساينس