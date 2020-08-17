روبوت جديد لعلاج قرحة المعدة

ابتكر علماء جامعة تشينغهوا الصينية، روبوتا لعلاج جدار المعدة المتضرر، يمكنه الوصول إلى داخل المعدة عبر أنبوب المنظار، وبواسطة طباعة ثلاثية الأبعاد يعالج المكان المتضرر.



ويقول الباحث، تاو سيو، "يعتبر تضرر جدار المعدة، من المشكلات الصحية الشائعة في الجهاز الهضمي، حيث أن 12% من سكان الأرض يعانون منه".

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وتشير مجلة Biofabrication، إلى أن العديد من المجموعات العلمية تعمل في الوقت الحاضر على علاج الجروح باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد. ولكن يستخدمون في ذلك معدات ضخمة جدا. أي أن استخدامها في علاج الجروح داخل الجسم غير ممكن، إلا بالتدخل الجراحي، وهذا ما لا يحلم به من يعاني من قرحة المعدة.

ولكن تمكن خبراء من الصين من ابتكار روبوت صغير Delta يقوم بوظيفة طابعة ثلاثية الأبعاد باستخدام خلايا حية. هذا الروبوت، يصل بسهولة إلى المعدة بواسطة انبوب المنظار ، وفي المعدة ينفتح تماما ويصبح جاهزا للعمل.

وقد اختبر المهندسون هذا الروبوت على نموذج ميكانيكي للمعدة البشرية. وتأكدوا من أنه يصل بسهولة إلى المعدة، ويقوم بعمله ويعود دون أن يصيب المريض بضرر.

وبعد ذلك اختبروا فعالية الطابعة الثلاثية الأبعاد، باستخدام حبر عضوي مع خلايا النسيج الضام، وعضلات المعدة الملساء. لم تجر الطباعة على عضو حي بل في أنبوبة اختبار، واتضح أن الخلايا المزروعة بقيت على قيد الحياة مدة عشرة أيام.

ويقول سيو، "على الرغم من أن هذه هي أول خطوة، إلا انها أكدت إمكانية استخدام هذا الروبوت في علاج جدار المعدة المتضرر". لذلك يعتزم الفريق الاستمرار في تحسين الروبوت إلى أن يخضع للاختبارات السريرية.

المصدر: فيستي. رو