روسيا ستزود جيشها بدرونات ضاربة بعيدة المدى

أعلن نائب القائد العام للقوات الفضائية العسكرية الروسية، سيرغي درونوف، أن جيش بلاده سيحصل العام القادم على طائرات مسيرة متعددة الاستخدامات.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال درونوف: "العام القادم ستبدأ قوات سلاح الجو في الجيش الروسي بتسلم طائرات متعددة المهام بدون طيار، وهذه الطائرات قادرة على القيام برحلات بعيدة المدى، وتنفيذ المهام الاستطلاعية، وإصابة الأهداف المعادية والعمق الاستراتيجي للعدو بذخائر موجهة عالية الدقة".

وأضاف "القوات الجوية في الجيش الروسي تمتلك حاليا عدة طرازات من الطائرات المسيرة القصيرة والمتوسطة المدى.. تزويد القوات العسكرية بالدرونات سيحسن من قدراتها القتالية وسيقلل من الخسائر بين أفراد هذه القوات أثناء العمليات الموكلة إليها".

إقرأ المزيد

وأشار درونوف إلى أن الجيش بإمكانه الاستفادة من الطائرات المسيرة في العديد من المجالات، فهذه الطائرات يمكنها القيام بعمليات الاستطلاع ورصد مواقع العدو، كما قد تؤدي مهام نقل للمعدات في المهمات الخاصة، وبإمكانها أن تعمل كطائرات ضاربة، كما يمكن الاعتماد عليها لدعم قدرات سلاح الجو في الجيش في الأوقات التي تكون فيها الطائرات التي يقودها الطيارون عاجزة عن القيام بمهامها لأسباب معينة.

المصدر: سلاح روسيا