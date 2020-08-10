"التمساح" المطور يقوم بأول تحليق

قامت مروحية "كا – 52 إم" (التمساح) المطورة بأول تحليق لها في من مطار مصنع "بروغريس" للطائرات الخفيفة والمروحيات في إقليم بريموري" بأقصى شرق روسيا.

وقال ناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة الروسية إن المروحية طبقت فيها أفضل التكنولوجيالت والحلول التقنية التي تمت تجربتها في وقت سابق في مروحيات روسية تنتجها الصناعة الروسية، بما فيها تلك التي تصدر إلى بلدان أخرى.

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وتم تزويد "التمساح" الجديدة بأجهزة تصويب بصرية إلكترونية جديدة تمكّن طيار المروحية من التعرف على الأهداف المحلقة بعيدا واستهدافها وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى نحوها. أما مدفع المروحية فارتفعت دقة رمايته بفضل تزويده بجهاز رقمي.

كما تم تزويد المروحية برادار شبكي جديد. أما شفرات المراوح فتم تزويدها بأجهزة تسخين مقاومة للتجمد، ما يسمح باستخدام "التمساح" في منطقة القطب الشمالي.

وقد أدخلت تعديلات في تصميم عجلات المروحية عن طريق تركيب أجهزة أضواء LED فيها. وتحسنت مواصفات زجاج قمرة القيادة الذي صار يرسم معلومات واردة من الرادار وغيرها من المعلومات والمواصفات.

وتخضع المروحية لاختبارات أولى في المصنع، ثم سيتم تسليمها لمركز "كاموف" القومي للمروحيات لمتابعة الاختبارات.

المصدر: سلاح روسيا