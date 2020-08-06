بعد جولة أمريكية.. الملك والملكة من العصر البطلمي "يعودان" إلى مصر

عاد إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، تمثالان لملك وملكة من العصر البطلمي من الجرانيت، يبلغ طول كل منهما 5 أمتار، بعد معرض "عالم مصر الساحر" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان التمثالان ضمن معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد عادا ليدخلا ضمن سيناريو العرض الخاص بالمتحف المصري الكبير.

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وحول التمثالين أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، أنهما "بدءا" جولتهما التاريخية عام 2015، حيث "زارا" فيها العاصمة الفرنسية باريس، والبريطانية لندن، ومدينة زيوريخ بسويسرا، وأربع مدن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وضم المعرض 293 قطعة أثرية كانت قد انتشلت من مدينة "هيراكلون" الغارقة أمام مدينة أبي قير الساحلية.

وتابع رئيس قطاع المتاحف، مؤمن عثمان، أن الملك والملكة ينتميان إلى العصر البطلمي، ومصنوعان من الجرانيت الوردي، ويبلغ طول كل منهما حوالي 5 أمتار، ويصور التمثال الأول الملك واقفا مرتديا التاج المزدوج، مقدما قدمه اليسرى للأمام، ويداه مضمومتان بجانبيه، أما التمثال الثاني فيصوّر الملكة واقفة مرتدية رداء شفافا وتاج "حتحور" مقدمة قدمها اليسرى إلى الأمام.

المصدر: RT