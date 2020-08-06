روسيا تختبر منظومات مطورة للدفاع الجوي

نشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر الاختبارات التي أجراها جيش البلاد مؤخرا على منظومات مطورة مخصصة للتعامل مع الأهداف البحرية والجوية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخ التي اختبرت مؤخرا من منظومات Pantsir-ME تختلف عن النسخ العادية من "بانتسير" بأن صواريخها قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف الجوية وكذلك مع الأهداف المعادية الموجودة على سطح المياه.

وحول هذا الموضوع قال كبير مصممي أنظمة الدفاع الجوي المخصصة لسلاح البحرية في روسيا، ألكسندر جوكوف: "إم محركات الدفع الأولية في صواريخ المنظومات المعدلة الجديدة تعمل عند إطلاق الصواريخ لمدة ثانيتين لتصل بهذه الصواريخ إلى سرعة 4 ماخ، وبعدها يطير الصاروخ مثل قذيفة مدفعية غير مرئية".

بدأت روسيا بتطوير منظومات Pantsir-ME المعدلة عام 2015، وبعد 3 أعوام اجتازت هذه المنظومات الاختبارات المطلوبة منها.

وجهزت هذه المنظومات بمنصات لإطلاق 8 صواريخ موجهة مضادة للأهداف الجوية، وبمخزن يتسع لـ 32 صاروخا إضافيا، فضلا عن مدفعين رشاشين من عيار 30 ملم.

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ويمكن لصواريخ هذه المنظومة التعامل مع الأهداف الجوية التي تطير على ارتفاعات تتراوح ما بين 2 إلى 15 كلم، وعلى مسافات تصل إلى 20 كلم، أما رشاشاتها فيمكنها تدمير الأهداف التي تتحرك على مسافات تصل إلى 4 كلم وتطيرعلى ارتفاعات تصل إلى 3 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا