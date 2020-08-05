روسيا قد تختبر سفنا صاروخية معدلة في القطب الشمالي

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد سيختبرون نماذج معدلة من سفن "كاراكورت" الصاروخية الصغيرة في مناطق القطب الشمالي.

وقال مصدر لصحيفة "إزفيستيا" الروسية "إن سفنا معدلة جديدة من نوع MRK 22800 كاراكورت التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22800 سيتم اختبارها قبالة سواحل القطب الشمالي".

وتبعا للمصادر فإن سفن MRK 22800 الجديدة تعتبر من بين أحدث السفن في سلاح البحرية الروسي، وتتميز عن سفن كاراكورت التقليدية باحتوائها على منظومات "بانتسير" المضادة للأهداف الجوية.

ويتوقع أن تصبح هذه السفن في المستقبل إحدى أنواع السفن الصاروخية التابعة للواء الأول في الفرقة 36 في أسطول بحر البلطيق الروسي، والتي تتواجد سفنها في قاعدة بحرية بالقرب من كالينينغراد.

وتشير بعض المعلومات المتوفرة إلى أن روسيا تخطط أيضا لإرسال سفينة من هذا الطراز من بحر البلطيق إلى قوات الأسطول الشمالي في الجيش ليتم اختبارها في الظروف المناخية القاسية، لكن القرار النهائي بهذا الخصوص لم يتخذ بعد.

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وسفن "كاركورت" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22800 هي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 11 يوما.

المصدر: إزفيستيا