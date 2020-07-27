روسيا تختبر منظومات روبوتية لحماية سفنها وغواصاتها

أعلنت وسائل إعلام روسية عن بدء اختبارات منظومات روبوتية مائية جديدة، مخصصة لحماية السفن والغواصات العسكرية من أي هجمات محتملة للعدو.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الاختبارات التي بدأت مؤخرا في البحر الأسود تجري تحت إشراف خبراء من مؤسسة "ERA"، وخلالها سيتم اختبار أنظمة روبوتية مائية صغيرة ومعدات سونار مخصصة لحماية السفن والغواصات والمنشآت من خطر أي هجوم بحري.

كما من المفترض أن تظهر هذه الاختبارات قدرات الروبوتات البحرية الروسية الجديدة على اكتشاف الأهداف البحرية الكبيرة والصغيرة على حد سواء، واكتشاف الآليات المائية الصغيرة للعدو.

وكشفت هذه الاختبارات أيضا عن منظومات "ANPA" الروسية الحديثة التي تتألف كل منظومة منها من غواصتين موجهتين صغيرتي الحجم، إحداهما قادرة على اكتشاف مختلف أنواع الأجسام تحت الماء بالاعتماد على أجهزة سونار متطورة ومسبار صدى متعدد الحزم، والغواصة الأخرى مجهزة بأنظمة لالتقاط الصور والفيديوهات التي يمكن من خلالها تحديد هوية وشكل الأجسام التي تلتقطها الغواصة الأولى بدقة، وكذلك اكتشاف أجسام أخرى.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الغواصات الصغيرة التابعة لهذه المنظومات عملية وسهلة الاستخدام، ويمكن إطلاقها من أي سفينة أو مركبة مائية، وكذلك من أي شاطئ أو منشأة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا