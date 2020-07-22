روسيا تختبر مروحية هجومية جديدة للقوات الخاصة

أعلن المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" القابضة، أندريه بوغينسكي، عن بدء اختبارات الطيران لمروحية Mi-8AMTSh-VN القتالية الجديدة.

وفي مقابلة صحفية قال بوغينسكي: "المركز الوطني الروسي لتطوير المروحيات بدأ اختبارات الطيران على مروحية Mi-8AMTSh-VN الجديدة المصممة للقوات الخاصة، بناء هذه المروحيات يسير بالتوازي مع عمليات البحث والتطوير".

وبدوره أشار المدير الصناعي لمجمع صناعة الطيران في شركة "روستيخ" الروسية، أناتولي سيرديوكوف، إلى أن المصممين طوروا المظهر الفني للمروحية المذكورة آخذين بعين الاعتبار التجارب القتالية للمروحيات في النزاعات العسكرية، وأوضح "أن المحركات ذات القدرات المعززة والتي وضعت أعلى الهيكل، وتصميم الهيكل الأساسي لجسم المروحية، إضافة للتسليح الكبير والتصفيح الجيد، ستعزز قدرات هذه الطائرات القتالية وستسمح باستخدامها في العمليات الخاصة في أصعب الظروف".

وأعلن سيرديوكوف أن المرحلة الأولية لاختبارات الطيران لأول نموذج من Mi-8AMTSh-VN من المفترض أن تنتهي في نوفمبر القادم، ومستقبلا ستجرى اختبارات طيران على نموذجين آخرين من هذه المروحيات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المروحيات الجديدة من هذا الطراز بإصدارها الخاص ستحصل على مدفعين رشاشين من عيار 12.7 ملم محمولين على منظومات تعليق خاصة، وزودت بأحدث أنظمة التوجيه والملاحة، وبأنظمة بحث واستطلاع تعتمد على الأشعة ما تحت الحمراء، إضافة إلى منظومات خاصة تسمح باستخدام نظارات الرؤية الليلية.

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كما تم تجهيز هذا النوع من المروحيات بمنظومات طيران آلي رقمية، ومنظومات دفاعية قادرة بشكل تلقائي على اكتشاف الصواريخ الموجهة نحوها والتشويش على الرؤوس الإلكترونية لهذه الصواريخ وإطلاق البالونات الحرارية لتضليلها.

وتمت حماية قمرة القيادة في هذه المروحيات بدروع خاصة مصنوعة من خلائط التيتانيوم، كما تمت حماية الأجزاء السفلية من أرضية مقصورة الشحن وجوانب المروحية بدروع خفيفة الوزن قابلة للإزالة.

المصدر: تاس