روسيا تطور نماذج جديدة من المروحيات المدنية والعسكرية الواعدة

أعلنت مصادر في شركة "روستيخ" الروسية أن مصنع "أولان أودينسكي" التابع لها يخطط لإنتاج أنواع جديدة من المروحيات العسكرية والمدنية.

وجاء في بيان صادر عن المصنع حول الموضوع "من بين أهم المشاريع التي نعمل عليها مشروع لإنتاج مروحيات Mi-171A2 ، ومشروع لإنتاج أحدث نموذج من مروحيات Mi-8AMTSh المعدلة، كما نعمل على تطوير طائرات مروحية خفيفة من طراز Ka-226، ونطور مروحيات مدنية متوسطة الحجم من طراز Mi-171A، إضافة إلى مروحيات VRT500 الجديدة كليا".

وأشار البيان إلى أن المصنع وفي إطار خططه لإنتاج هذه المروحيات يهدف إلى توظيف مجموعة جديدة من المختصين، ويحتاج إلى حوالي 200 مهندس وفني واختصاصي وإلى أكثر من 300 عامل.

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ومن جانبه قال مدير المصنع، ليونيد بيليخ: "يطلب تصنيع المنتجات الواعدة الجديدة اجتذاب الشباب والموهوبين، نعمل بشكل وثيق على الأمر مع جامعة شرق سيبيريا للتكنولوجيا، فالمختصون وذوو الخبرة أيضا يمكنهم أن يطوروا أنفسهم وخبراتهم في مصنعنا، لفد قمنا بتعيين بعض الموظفين الجدد الذين نحتاجهم، ومستمرون في توظيف الكوادر الجديدة".

المصدر: نوفوستي