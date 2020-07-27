الفايكنغ حملوا فيروسا مميتا

اكتشف فريق علماء دولي، آثار فيروسات الجدري في أسنان هياكل الفايكنغ، الذين عاشوا قبل 600-1050 سنة وقد أثبت أن الجدري انتشر قبل 1400 سنة على الأقل.

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وتفيد مجلة Science، بأن رفات الفايكنغ الذي اكتشفوا فيه آثار فيروسات الجدري عثر عليها في الدنمارك والنرويج وروسيا وبريطانيا، وكذلك في جزيرة أولاند قبالة السواحل السويدية.

وقد تمكن الباحثون، من تحديد تسلسل النوكليوتيدات لأربعة جينومات من سلالات قديمة لفيروس الجدري، واتضح لهم، أن بنيتها الجينية تتميز عن بنية السلالات التي قضت على حياة ما يقارب من 500 مليون شخص قبل أن يقضى عليها نهائيا في النصف الثاني من القرن العشرين.

ويعتقد الخبراء، أن الفايكينغ الذي كانوا في رحلات برية وبحرية، كانوا من حملة هذه الفيروسات ونشروا المرض في عموم أوروبا وخارجها.

ومن جانبهم يفترض المؤرخون، أن الجدري انتشر قبل 12 ألف سنة، وليس هناك أي أدلة مقنعة تثبت أن الناس أصيبوا بمرض الجدري قبل القرن السابع عشر. لذلك لا يعلم الخبراء، فيما إذا كانت هذه السلالات القديمة المميتة، السبب المباشر في موت الفايكينغ، مع أنه من المحتمل أن يكون وباء الجدري قد تفشى قبل ذلك أيضا.

المصدر: وكالات