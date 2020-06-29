النرويج.. بدء عمليات الحفر في مكان اكتشاف سفينة الفايكنغ

بدأ علماء الآثار النرويجيون عمليات الحفر في المكان الذي اكتشفت فيه سفينة الفايكنغ عام 2018، والتي قد تستمر لخمسة أشهر من أجل إخراج السفينة بكاملها من تحت الأرض.

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وتفيد وكالة NTB النرويجبة للأنباء ، بأنه "لأول مرة تجري في النرويج منذ 100 سنة، عمليات حفر قد تستمر خمسة أشهر، لإخراج سفينة "هيلستاد" العائدة للفايكنغ بالقرب من مدينة هالدن".

وتشير الوكالة، إلى أن علماء الآثار اعتبروا اكتشاف بعض أجزاء السفينة صدفة عام 2018 في أرض زراعية، أحد أعظم الاكتشافات بعد الحرب العالمية الثانية.

ووفقا للعلماء، يبلغ طول السفينة 23-25 مترا، وقد خصصت الحكومة مبلغ 15.6 مليون كرون نرويجي (الدولار يساوي تقريبا 9.7 كرون نرويجي) لاستخراج السفينة من تحت الأرض. وقد بينت أعمال الحفر الأولية التي جرت عام 2019 أن السفينة متضررة من وجودها تحت الطبقة الترابية، لذلك يجب استخراجها بأسرع ما يمكن.

ويعتقد الخبراء أن سفينة "هيلستاد" بنيت عام 733 سنة. ويذكر أن علماء الآثار عثروا على سفينة كاملة للفايكنغ في النرويج وأخرجوها مطلع القرن الماضي.

ووفقا للسياسيين النرويجيين، لهذا الاكتشاف أهمية وطنية ودولية.

المصدر: نوفوستي