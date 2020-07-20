بركان جزيرة سترومبولي الإيطالية ينشط من جديد

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، أن بركان جزيرة سترومبولي الواقعة في البحر التِّيراني بالقرب من جزيرة صقلية، قد استأنف نشاطه.





ووفقا لخبراء البراكين، استأنف البركان نشاطه في الساعة السادسة و23 دقيقة بالتوقيت المحلي يوم الأحد 19 يوليو 2020 (الساعة 7:23 بتوقيت موسكو)،بانفجار قوي تبعه ارتفاع عمود من الدخان الأسود. وقد صاحب ثوران البركان قذف أعمدة الرماد والرمال ومواد بركانية أخرى. وقد سجل الخبراء انفجارين قويين تسببا بهزات أرضية شعر بها سكان جزيرة سترومبولي والجزر المجاورة.

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ويقول ماركو جورجاني، عمدة مدينة ليباري، "بالطبع كانت هناك لحظة هلع، وكان الناس قلقين، خاصة بعد مقتل أحد السياح وإصابة آخر في السنة الماضية على الجزيرة، نتيجة ثوران البركان".

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للدفاع المدني، لم يسبب ثوران البركان هذه المرة أي إصابات أو انهيارات وتدمير للمنشآت.

وتجدر الإشارة ، إلى أن آخر ثوران لهذا البركان كان في 29 أغسطس عام 2019 . وهذا البركان نشط على مدى 20 ألف سنة، حيث بين فترة وأخرى ينشط ويقذف الرماد البركاني. ويبلغ ارتفاع البركان 926 مترا فوق مستوى سطح البحر. ولديه ثلاث فوهات نشطة، ومع ذلك نادار ما يقذف الحمم البركانية.

ويعيش على هذه الجزيرة في فصل الصيف حوالي ثلاثة آلاف شخص، ولكن بعد انتهاء الموسم السياحي ينخفض هذا العدد إلى 400 شخص تقريبا.

المصدر: نوفوستي