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تنبؤات بانفجار لا يصدق و"كارثة نارية"

العلوم والتكنولوجيا

تنبؤات بانفجار لا يصدق و
Globallookpress Carlos Pacheco Parra/Xinhua
صورة تعبيرية
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يمكن أن يؤدي النشاط البركاني المتزايد في جميع أنحاء العالم، إلى انفجار هائل، يسبب كارثة "نارية".

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ويشير موقع Planet News، إلى أنه يلاحظ في الوقت الحاضر تزايد نشاط أكثر من 25 بركانا في العالم، وهناك 13 بركان آخر يزداد نشاطها للغاية. وإضافة لهذا ترصد هزات أرضية بالقرب من هذه البراكين أو بداخلها.

ووفقا للخبراء يشير هذا إلى أن حجرات الصهارة بدأت تمتلئ أو أن الصهارة تقترب من السطح. فمثلا قذف بركان بوبوكاتبتبيل في المكسيك، رمادا بركانيا إلى ارتفاع ستة كيلومترات، وبركان باكايا في غواتيمالا قذف الرماد البركاني إلى نفس الارتفاع ورافقه قذف حمم بركانية غطت مسافة 150 مترا في جميع الاتجاهات. وأما بركان فويغو في غواتيمالا فقد قذف هو الآخر كميات هائلة من الرماد البركاني. ونفس الشيء حصل مؤخرا في بركان سانغايو في الأكوادور وسابنكايا في بيرو.

ويشير خبراء البراكين، إلى أن الدائرة البركانية للمحيط الهادئ، تستعد لانفجار هائل لا يصدق، يمكن أن يسبب وقوع كارثة حقيقية، حيث سيؤدي تدفق الحمم البركانية إلى تدمير المدن القريبة المجاورة لهذه البراكين، أو تغطيها طبقة سميكة من الرماد البركاني.

المصدر: نوفوستي

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