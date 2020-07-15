روسيا تختبر سفينة إنزال بحري عملاقة

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سفينة الإنزال البحري الكبيرة "بيوتر مورغونوف" بدأت مرحلة جديدة من الاختبارات.

وقال بيان صادر عن مصنع "يانتار" الروسي لبناء السفن : "خرجت سفينة الإنزال البحري الجديدة بيوتر مورغونوف التي طورها مصنعنا في إطار المشروع الحكومي 11711 إلى بحر البلطيق لتخضع للمرحلة الأخيرة من التجارب التي يجريها عليها خبراء المصنع".

وأشار البيان إلى أن العمل على بناء هذه السفينة بدأ في يونيو عام 2015، وفي مايو 2018 تم إنزالها إلى الماء، والعام الذي تلاه دخلت "بيوتر مورغونوف" مراحل الاختبارات البحرية، كما خضعت في مارس الفائت لاختبارات لتفقد جاهزية محركاتها وأنظمة التحكم فيها.

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في مارس العام الجاري أن الخبراء قرروا إدخال بعض التحسينات على أنظمة الحركة الخاصة بهذه السفينة بناء على نتائج الاختبارات التي خضعت لها، وبعدها أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أنها ستخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات بعد التعديل.

ويبلغ طول هذه السفينة 120 مترا، وعرضها 16,5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5000 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة 18 عقدة بحرية، وحمل طاقم مكون من 100 شخص، إضافة إلى 300 عسكري بعتادهم الكامل، و13 دبابة، و36 عربة مدرعة لنقل الجنود.

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وتم تسليح "بيوتر مورغونوف" بمنظومتين من المدافع الرشاشة من عيار 30 ملم، من نوع AK-630 و AK-630M-2، كما جهزت بمنصات للمروحيات البحرية الروسية من نوع Ka-27 و Ka-29.

المصدر: سلاح روسيا