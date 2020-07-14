روسيا تكشف عن أحدث سياراتها العسكرية المدرعة

نشرت وسائل إعلام روسية بعض الصور والمعلومات عن مدرعة عسكرية جديدة طورها الخبراء في البلاد لتكون من بين أسرع الآليات المصفحة المخصصة للجيوش.

وتبعا لرئيس شركة " VPK" الروسية للصناعات العسكرية ، ألكسندر كراسوفيتسكي، فإن مدرعة Strela الجديدة زودت بهيكل يزن 4.7 طن، أي أنها أخف من مدرعات "تيغر" الشهيرة بمرتين تقريبا، والأبرز من ذلك هو قدرتها على الحركة على الطرق المعبدة بسرعة تصل إلى 155 كلم/سا.

وقال كراسوفيتسكي: "في الوقت الحالي لا يمتلك جيشنا نظيرا لهذه المدرعة، هيكلها المصفح قادر على حماية من فيها من أعيرة بنادق كلاشنيكوف-47 الآلية وأعيرة بنادق АКМ وقناصات SVD، كما له القدرة على حمايتهم من الألغام والعبوات الناسفة التي يعادل انفجارها انفجار كيلوغرامين من مادة التي إن تي".

youtube/Тoparmy

وأضاف "الكتلة غير الكبيرة لهذه الآلية تسهل من حركتها من مكان إلى آخر، كما يجعلها مناسبة للاستخدام في خدمة القوات العسكرية الهجومية والتكتيكية المحمولة جوا، كما وزود هيكلها الخارجي بملحقات تمكن من حملها بواسطة مروحيات مي-17".

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وصممت هذه الآلية لتكون مدرعة عسكرية متعددة المهام، يمكنها نقل الأفراد والمعدات والأحمال المختلفة، وتتسع مقصوراتها الداخلية لـ 8 أشخاص بمن فيهم السائق.

المصدر: نوفوستي