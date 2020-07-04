 
مباشر

روسيا تعدل طرّاد "موسكو" الصاروخي

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تعدل طرّاد
Sputnik max vitrov
طراد "موسكو" الصاروخي الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8cc

أعلنت مصادر مطلعة في الجيش الروسي أن الطرّاد الصاروخي "موسكو" يخضع لعمليات صيانة وتطوير ستمكنه من العمل لأكثر من 10 سنوات أخرى في خدمة الجيش.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي لحوض بناء السفن الثالث عشر في روسيا "بعد الانتهاء من الإصلاحات وعمليات التحديث التي يخضع لها طراد موسكو الصاروخي سيكون قادرا على العمل في خدمة أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي لأكثر من 12 عاما".

وأضاف البيان "في إطار عمليات التحديث خضعت هذه السفينة لتعديلات كبيرة، وتمت صيانة جميع محركاتها وأنظمة الوقود فيها، كما حصلت على منظومات جديدة كليا للاتصالات اللاسلكية، واستبدلت الكوابل الموجودة في أنظمتها الكهربائية".

طور طراد "موسكو" في إطار المشروع الحكومي رقم 1164 في حقبة الاتحاد السوفيتي، وعملت حتى اليوم في خدمة الأسطول البحري الحربي للجيش الروسي.

ويبلغ طول هذه السفينة 186 مترا، وعرضها 20.8 م، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 34 عقدة بحرية وحمل طاقم مكون من 510 أشخاص، وجهزت بمنظومات لإطلاق صواريخ P-1000، ومنظومات دفاع جوي رشاشة وصاروخية، إضافة إلى مدافع ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للغواصات والسفن.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا