روسيا تنجح في اختبار إحدى أحدث غواصاتها

أعلن المكتب الصحفي لأسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي أن غواصة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" الروسية الجديدة نجحت في اجتياز مرحلة أخرى من الاختبارات.

وقال بيان صادر عن المكتب: "غواصة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي العاملة بالكهرباء والديزل التي بنيت العام الماضي في بطرسبورغ لتخدم في أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي نجحت في اختبار الغوص في أعماق بحر البلطيق".

وأضاف البيان "طاقم الغواصة تمكن من إنجاز المهممات المخطط لها بنجاح، واختبر الغواصة على أعماق مختلفة وصلت إلى 190 مترا.. بالنسبة لمياه بحر البلطيق الضحلة نسبيا يعتبر هذا العمق كبيرا جدا، أما بالنسبة لهذا النوع من الغواصات فيعتبر عاديا، فغواصة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي قادرة على الغوص إلى 300 م تحت سطح الماء".

وخلال الاختبارات تم تشغيل جميع المعدات الإلكترونية وأنظمة الغواصة والتحقق من جاهزيتها وآلية عملها، وتمكن الطاقم من وضع آليات وخوارزميات لإجراءات التحكم بالغواصة أثناء عمليات الغوص إلى أعماق كبيرة أو الطفو بها إلى سطح الماء.

وأجريت الاختبارات المذكورة على الغواصة بمشاركة عدة آليات بحرية، مثل سفينة "أليكسين" المضادة للغواصات والسفن، وكاسحة الألغام البحرية "ليونيد سوبوليف"، إضافة إلى طائرات ومروحيات تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا