مقاتلة أمريكية تختبر "الأورطة الذهبية"

أسقطت مقاتلة أمريكية لأول مرة قنبلة جوية ذكية من طراز GBU-53/B StormBreaker.

وذلك في إطار اختبار المجمع الجوي شبه الأوتوماتيكي من السلاح الذكي المسمى بـ Golden Horde (الأورطة الذهبية).

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وقالت صحيفة Forbes إن المجمع الجوي الجديد سيغير "قواعد اللعب". وقد بدأ اختبار القنبلة الذكية في يونيو الجاري ليختتم نهاية عام 2020. وستختبرها طائرات F-15E Eagle الحربية ومقاتلات F-35 Lightning II الشبحية التي يمكن أن تحمل 24 قنبلة من هذا النوع.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن القنبلة الذكية الأمريكية قادرة على اختيار أهداف حسب أهميتها من مجموعة الأهداف المحددة لها مسبقا. وتستطيع الطائرة الحاملة للقنبلة تعديل مسارها بعد إسقاطها.

وقد وضعت في أساس قنبلة StormBreaker الذكية مبتكرات أمريكية قديمة طرحت في ثمانينيات القرن الماضي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في وقت سابق أن الجيش الأمريكي سيتسلم قريبا " أسرع صواريخ فرط صوتية" قادرة على تدمير الأهداف بدقة 35.5 سنتيمتر.

المصدر: زاشيشات روسيا