العثور على أقدم نحت في شرق آسيا

عثر علماء الآثار في الصين على تمثال صغير لطير على قاعدة، عمره 13 ألف سنة. ويعتبر هذا التمثال أقدم نموذج للنحت في شرق آسيا.



وتفيد مجلة PLOS ONE، بأن علماء الآثار من جامعة شاندونغ للتكنولوجيا عثروا على هذا التمثال الصغير المصنوع من العظم. ومعه قطع من حجر السيليكون الأسود وقطع خزفية مختلفة، وعظام محترقة للحيوانات، في عام 2005 في بلدة لينغ جينغ بمقاطعة خنان، خلال دراستهم لتتابع الترسبات المتكونة من 11 طبقة عمرها أكبر من 120 ألف سنة.

وقد كشفت نتائج تحديد التاريخ بالكربون المشع أن عمر 28 قطعة من العظام يتراوح بين 13.4 و13.2 ألف سنة، وهذا يعني أن هذا أقدم نموذج للنحت يكتشف في شرق آسيا، حيث كان عمر التماثيل المختلفة التي عثر عليها سابقا في شرق آسيا يتراوح بين 40 و38 ألف سنة.

Francesco d'Errico and Luc Doyon

ووفقا لتشانيانغ لي، رئيس فريق علماء الآثار، يستعرض هذه الاكتشاف، التقاليد الفنية الأصيلة للفن الصيني، التي كانت سائدة في العصور القديمة. وهذا التمثال يختلف من حيث التكنولوجيا والطراز عن النماذج التي عثر عليها في غرب أوروبا وسيبيريا، لذلك يمكن أن يصبح حلقة وصل بين فن النحت الصيني الحديث وبين نماذج النحت الصينية التي تعود إلى العصر الحجري القديم.

وقد درس علماء الصين هذا التمثال بالتعاون مع علماء من فرنسا والنرويج وإسرائيل باستخدام طرق التحليل الحديثة المختلفة، ما سمح لهم بتحديد أساليب النحت التي استخدمت في العصر الحجري القديم، في عملية النحت وتقنيات معالجة المواد المستخدمة في العمل.

المصدر: نوفوستي