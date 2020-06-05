الحكومة الروسية: نعد نموذجا للتصدير من دبابة "أرماتا"

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسية ، دينيس مانتوروف، عن إعداد دبابة "أرماتا" (تي – 14) الواعدة لتسويقها خارج البلاد.

وقال إن هناك اهتماما كبيرا بالدبابة من جانب بعض البلدان والجيوش، وذلك بعد خضوعها لاختبارات في سوريا. فيما قال إن توريد نماذج معدلة وقابلة للتصدير من دبابة "تي – 14" سيبدأ بعد تسلم الجيش الروسي لأول دفعة منها.

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وقال إن وزارة الدفاع الروسية قد وقعت اتفاقية توريد كتيبتين من دبابة "تي – 14" وكتيبة واحدة من عربات المشاة القتالية "تي – 15" التي تم تصميمها على أساس منصة "أرماتا" الحديثة.

ويدرس الخبراء في الصناعة الحربية الروسية حاليا ما هي مكونات دبابة "تي – 14" التي يمكن تصديرها وما التي تستخدم في روسيا فقط أو بالأحرى يتم حاليا تشكيل ملامح الدبابة القابلة للتصدير.

فيما صرح مصدر لوكالة "إنترفاكس" في الصناعة الحربية الروسية بأن نموذجا تصديريا للدبابة قد تم إعداده وقد حصل النموذج على ترخيص ببيعه خارج روسيا.

يذكر أن دبابة "تي-14 أرماتا" تم تصنيعها في مصنع "أورال فاغون زافود" بإقليم الأورال الروسي. وإنها عبارة عن دبابة تنتمي إلى الجيل الثالث ولا مثيل لها في العالم.

وتعد تركيبة البرج غير المأهول لدبابة "تي-14 أرماتا" غير عادية بالنسبة للدبابات الروسية الكلاسيكية، إذ أنها تتشكل من صفائح مدرعة يتوزع بعضها تحت زوايا مختلفة عن البعض الآخر، الأمر الذي يزيد إلى حد كبير من تخفي الدبابة راداريا وحراريا.

وتستطيع هذه الدبابات الحفاظ على حياة الطاقم حتى في حال انفجار الذخيرة المتواجدة على متنها.

أما الميزة الرئيسة للدبابة، فهي كبسولة مدرعة محمية من شتى أنواع القذائف يجلس فيها أفراد الطاقم، وتقع في أسفل الدبابة، كما تم تزويد الدبابة بآلية تعمير ومدفع من عيار 125 ملم.

المصدر:سلاح روسيا