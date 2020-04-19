مانتوروف: روسيا تلقت من دول أجنبية طلبات مبدئية لشراء "أرماتا"

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن موسكو تخطط في عام 2021 بدء العمل مع العملاء الأجانب فيما يتعلق بتوريد دبابات "أرماتا".

وذكر الوزير، في مقابلة تلفزيونية، أن الجانب الروسي تلقى من دول أجنبية طلبات مبدئية لشراء "أرماتا".

وأضاف: "اعتبارا من العام المقبل، وبعد بدء توريد هذه الدبابات إلى وزارة الدفاع الروسية، سنباشر العمل مع العملاء الأجانب".

ووفقا للوزير، هناك "اهتمام واضح بهذه الدبابة، وتم استلام طلبات مبدئية من جانب العملاء الأجانب".

وتختلف الدبابة "تي 14" (أرماتا) جذريا عن سابقاتها السوفيتية والروسية، إذ أنها تعتمد منصة لم يسبق لها مثيل في صناعة الدبابات العالمية. وهي مزودة بمجموعة واسعة من الذخائر يطلقها مدفع آلي بعيار 125 ملم، بما في ذلك صواريخ قادرة على تدمير الأهداف الجوية. ومن غير المستبعد أن تجهز هذه الدبابة الروسية الواعدة بمدفع عيار 152 ملم.

والدبابة مزودة بأجهزة الحماية الفعالة والديناميكية من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات.

المصدر: تاس





