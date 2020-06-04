انبجاس نبع ماء ساخن جديد في كامتشاتكا

أعلن المكتب الاعلامي لمحمية كرونوتسكي الطبيعية في كامتشاتكا، عن ظهور ينبوع جديد قوي للماء ساخن في وادي الينابيع الساخنة.



وجاء في بيان المكتب الاعلامي، يقذف هذا الينبوع الجديد باستمرار الماء الساخن إلى ارتفاع مترين. ويشير البيان إلى أن هذا المكان كان في السابق عبارة عن شق صغير يخرج منه بخار الماء بين فترة وأخرى.

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ووفقا للعاملين في المحمية اكتشف هذا الينبوع الجديد ألكسندر خاتشوكايف، المفتش في محمية كرونوتسكي، وسيرغي كولتشين، الباحث في معهد مشكلات المياه والبيئة التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، الذي يهتم بدراسة سلوك الدببة في وادي السخانات.

ويقول ألكسندر خاتشوكايف، "خلال عودتنا من العمل، انتبهنا إلى تدفق تيار الماء الساخن من خلف صخرة باستمرار، ما أدى إلى تكون حفرة على السفح الطيني، يتدفق منها أحيانا عمود من الماء الساخن. وعندما نظرت إلى أطلس الينابيع الساخنة لم أجد فيه إشارة إلى هذا الينبوع، حينها تأكدنا أنه ينبوع جديد".

ووفقا للعلماء، ظهر هذا الينبوع الجديد نتيجة الفيضانات التي شهدتها المنطقة.

ومن جانبه يقول أليكسي كيروخين الخبير بجيولوجيا المياه، كبير الباحثين في محمية كرونوتسكي، تشبه النافورة المتدفقة من الينبوع الجديد، تلك التي تدفقت بجانب مغارة الملاكيت إلى ارتفاع 1-1.5 متر في 29 مايو عام 2018، ولكنها توقفت بعد فترة.

المصدر: نوفوستي