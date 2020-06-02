روسيا تختبر سفينتين متطورتين هذا الشهر

أعلن المتحدث الرسمي باسم سلاح البحرية في الجيش الروسي، إيغور دياغلو، أن سفينتين جديدتين مخصصتين للجيش ستخضعان في يونيو الجاري لمرحلة إضافية من الاختبارات الحكومية.

وفي حديث للصحافة قال دياغلو :"في الفترة ما بين 10 و24 يونيو الجاري من المخطط ان تخضع سفينتا RVK-1264 و RVK-1324 لمرحلة جديدة من الاختبارات الحكومية".

وأضاف "يواصل الخبراء في إحدى أحواض السفن الروسية الآن اختبار قدرات الحركة للسفينتين المذكورتين، وبعد الانتهاء من الاختبارات ستخضع السفينتان لاختبارات حكومية جديدة، ليتم بعدها تسليمهما للجيش قبل نهاية سبتمبر 2020".

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وتبعا للمسؤول فإن السفينتين المذكورتين تم تطويرهما في مصنع مدينة نيجني نوفغورد لبناء السفن والمركبات البحرية، وصممتا لتكونان سفينتي إنقاذ واستطلاع قادرتين على تنفيذ مختلف أنواع المهمات البحرية.

ويبلغ طول كل سفينة منهما 28.09 م، وعرض كل واحدة 5.56 م، ويمكنهما الإبحار بسرعة 13.7 عقدة بحرية، كما تم تجهيزهما بمعدات خاصة لإنقاذ وقطر المركبات البحرية، ومعدات لإطفاء الحرائق في السفن والمنشآت القريبة من الموانئ، وحصلتا على مركبات موجهة قادرة على الغوص إلى عمق 60 م تحت سطح الماء، تستخدم لأعمال الإنقاذ والاستطلاع البحري.

المصدر: سلاح روسيا