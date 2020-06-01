الجيش الروسي يتسلم شاحنات مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي

تعمل روسيا على تصميم شاحنات عسكرية مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي. وستستخدم في منطقة القطب الشمالي الروسي.

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وصرح نائب وزير الدفاع الروسي اللواء ، دميتري بولغاكوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية بأن الجيش يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتاتفي منطقة القطب الشمالي التي تتميز بغياب الطرق وظروف الطقس القاسية.

وقال إن مهندسي مدينة فولجسكي" الروسية كشفوا الصيف الماضي عن شاحنة Snowbus القطبية المزودة بالذكاء الاصطناعي التي تم تصميمها على شكل قطار مدولب حيث تقطر قاطرة واحدة ثمانية العجلات بضع عربات. ويسمح تصميمها باجتياز جبال الجليد ومختلف الأراضي الوعرة. كما بمقدورها السير فوق الماء واجتياز حواجز عمودية يبلغ ارتفاعها 1.6 متر.

ويمكّن الذكاء الاصطناعي شاحنة Snowbus من السير من دون تدخل سائق.

وتم تزويد الشاحنة بمولد ديزل ومحركات كهربائية متزامنة، ما يمكن الشاحنة من السير لمدة 120 ساعة.

وقد أجرت شركة "كاماز" في أبريل الماضي اختبارات ناجحة للشاحنة من دون سائق حيث قطعت مسافة 2500 كيلومتر في مسارات معينة بدقة فائقة واستعرضت قابلية التعرف على الحواجز خلال ثوان معدودة وحساب المسار آخذا بنظر الاعتبار الأوضاع في الطريق.

وتمت مراقبة تحركات الشاحنات المسيرة من مركز قيادة خاص. فيما لم يذكر ناطق باسم شركة "كاماز" المصنعة للشاحنات العسكرية المسيرة ميعاد تسليمها للجيش الروسي.

المصدر: سلاح روسي