روسيا تطور روبوتا قتاليا يطلق درونات انتحارية!

أكد نائب رئيس مؤسسة "الأبحاث المتقدمة" الروسية، فيتالي دافيدوف، أن مؤسسته تعمل على تعديل روبوت "ماركر" القتالي ليصبح قادرا على إطلاق الدرونات الانتحارية.

وقال دافيدوف في مقابلة صحفية: "من المخطط تعديل روبوتات ماركر القتالية الروسية لتصبح قادرة على إطلاق الدرونات المسيرة بما فيها درونات الاستطلاع والدرونات الانتحارية المدمرة للأهداف المعادية.. نحن نتحدث هنا عن وابل من الطائرات المسيرة القادرة على تدمير الأهداف بضربات مركزة وخاصة".

وأشار دافيدوف إلى أن مؤسسة "الأبحاث المتقدمة" الروسية وبالتعاون مع شركة Android Technology عدلتا نموذجين من العربات المجنزرة المخصصة لروبوتات "ماركر"، وجهز أحد هذه النماذج بقاذفات قادرة على إطلاق عبوات تحوي عددا من الطائرات المسيرة الصغيرة التي يمكن التحكم بكل طائرة منها على حدة لتنفيذ مهام مختلفة.

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وروبوتات "ماركر" التي كشفت عنها روسيا العام الفائت هي روبوتات قتالية محمولة على عربات مجنزرة خصصت لتنفيد العمليات القتالية في المناطق الوعرة وصعبة الوصول.

وزودت هذه الروبوتات بأجهزة توجيه متطورة يمكن ربطها بأجهزة التوجيه التي تركب على مناظير بنادق الجنود، ليعمل كل منها كجندي إضافي قادر على التعامل ناريا مع قوات العدو، وتم تسليحها برشاش آلي متوسط، وصواريخ موجهة مضادة للأفراد والعربات العسكرية.

المصدر: زفيزدا