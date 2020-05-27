اختبار مدفع هوتزر مدولب روسي

بدأ في روسيا اختبار دفعة صغيرة من مدافع هوتزر عيار 152 ملم "كواليتسيا – إس في" المنصوبة على منصة شاحنة "كاماز – 6550" المدولبة.

وتولى اختبار المدفع معهد "بوريفيتنيك " للبحوث العلمية باعتباره جهة قامت بتصميم المدفع وتطويره.

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وقال ناطق باسم شركة "أورال فاغون زافود" التي يعتبر المعهد فرعا لها إن المدفع ذاتي الحركة وينقل 70 ذخيرة. وبمقدوره السير في الطرق العادية إلى مسافة بعيدة.

ويبلغ مدى إطلاق النيران منه 70 كيلومترا. وأما سرعة الرمي فبلغت 10 طلقات في الدقيقة.

وقد كشف عنه لأول مرة عام 2015 خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو. ويفترض أن يحل "كواليتسيا ـ إس في" محل مدفع "مستا" الذي يعتبر في الوقت الراهن مدفعا أساسيا بعيد المدى في الجيش الروسي.

ويخصص مدفع الهوتز لتدمير المدرعات ومراكز القيادة وبطاريات مدافع الهاون والقوة البشرية للعدو.

وقد تسلمت وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي أول دفعة اختبارية محدودة لتلك المدافع الحديثة.

المصدر: تاس