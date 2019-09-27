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مدفع روسي يدمر دبابات على مدى 20 كيلومترا

العلوم والتكنولوجيا

مدفع روسي يدمر دبابات على مدى 20 كيلومترا
Sputnik Aleksey Kudenko
صورة أرشيفية
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دمرت ذخائر "كراسنوبول" مدرعات العدو الافتراضي الواقعة على مدى 12.5 كيلومتر، حيث أطلقتها مدافع الهوتزر "مستا–إس" ذاتية الحركة، عيار 152 ملم، ضمن مناورات "المركز–2019" الاستراتيجية.

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وتعليقا على ذلك قال قائد قوات المدفعية والصواريخ في المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي العميد، أوليغ كيسيدوبريف، إن طائرات "أورلان" من دون طيار، التي تم تزويدها بأجهزة الليزر لدلالة الأهداف قامت باستطلاع الأهداف قبل قصفها وإرسال معلومات عنها إلى طواقم المدافع.

فيما قال صناع ذخائر "كراسنوبول"، إنها قادرة على  تدمير العدو على بعد مسافة تصل إلى 20 كيلومترا، كما بوسع تلك الذخيرة، التي تزن 50 كيلوغراما، أن تدمر أية دبابة حتى لو سارت بسرعة تزيد عن 35 كيلومترا في الساعة.

يذكر أن مدفع الهوتزر "مستا –إس" عيار 152 ملم، كان من أقوى وأحدث المدافع في الجيش الروسي قبل أن دخلت الخدمة فيه مدفع "كواليتسيا-إس في" الواعد  ذاتي الحركة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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