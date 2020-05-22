روسيا جاهزة لتصدير رادارها فرط الصوتي

بدأت مؤسسة " روس أوبورون أكسبورت" الروسية العمل على تسويق رادار "بروتيفنيك" ثلاثي الإحداثيات خارج روسيا.

وقال ناطق باسم المؤسسة الروسية أن الرادار الجديد الذي بمقدوره اكتشاف الأهداف الجوية المحلقة بسرعة فرط الصوتية له دور كبير في ضمان أمن أية دولة وفي رفع جاهزية وحدات الدفاع الجوي.

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وقال مدير عام المؤسسة الروسية، ألكسندر ميخييف، إن الرادار الذي قام بتصنيعه معهد " نيجني نوفغورود" للتقنيات اللاسلكية يضمن قياس المسافة والسمت وارتفاع الهدف الجوي المحلق بسرعة حتى 8000 كيلومتر في الساعة على ارتفاع حتى 200 كيلومتر ومسافة حتى 450 كيلومترا.

وبمقدور الرادار متابعة حتى 1000 هدف جوي والتعرف على 8 أصناف رئيسية للأهداف الجوية وفرز صواريخ مضادة للرادارعلى خلفيتها. كما باستطاعته إنذار أفراد الطاقم عن خطورة الإصابة.

ويمكن أن يعمل الرادار كذلك بنظام أوتوماتيكي تماما حيث ترسل كل المعلومات إلى منظومة قيادة الدفاعات الجوية.

ويتوزع المجمع الراداري على شاحنتي "كاماز". ويمكن أن يتحكم فيه أفراد طاقمه عن بعد 15 كيلومترا وذلك باستخدام قناة لاسلكية محمية أو عن طريق الألياف البصرية.

ويعتبر "بروتيفنيك" رادارا محميا من التشويش. وتم تصميمه بناء على الإلكترونيات روسية الصنع.

المصدر: سلاح روسيا